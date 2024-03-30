البحرية الهندية تنقذ سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة

أفادت البحرية الهندية، بأنها حرّرت سفينة صيد إيرانية مختطفة من أيدي تسعة قراصنة مسلحين في بحر العرب، أمس الجمعة، وأنقذت أفراد الطاقم دون أن يلحق بهم أذى. وفق وكالة "رويترز".

وكانت سفينة الصيد "الكامبر 786" في موقع جنوب غربي جزيرة سقطرى اليمنية في 28 مارس/ آذار عندما ورد أن قراصنة اعتلوها، وفقا لبيان صادر عن البحرية في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وقالت البحرية إنها اعترضت السفينة باستخدام سفينتين، لتبدأ إجراءات مكثفة استمرت أكثر من 12 ساعة أجبرت القراصنة على الاستسلام.

وأضافت أن الطاقم المكون من 23 باكستانيا بخير.

وقالت في بيان "تقوم فرق متخصصة تابعة للبحرية الهندية حاليا بعمليات فحص شاملة، والتحقق من صلاحية سفينة الصيد للإبحار، من أجل مرافقتها إلى منطقة آمنة لاستئناف أنشطة الصيد العادية".