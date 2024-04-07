تقرير استخباراتي يكشف حقيقة "شبيه" كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية

أثار ظهور جديد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التساؤلات مجدداً، بشأن وجود شبيه له يحل محله في الظهور العلني أمام الملأ، بحسب تقرير لشبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية.

ونفت المخابرات الكورية الجنوبية شائعات عن وجود زعيم كوري شمالي "مزدوج" أو ما يعني وجود شبيه للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي فقد 44 رطلاً من وزنه في العامين الماضيين، وفقًا لما ذكره مشرعون في كوريا الجنوبية أطلعتهم وكالة المخابرات المركزية في البلاد على الأمر في اجتماع مغلق.

وأثار فقدان الوزن الهائل شائعات ومؤامرات مفادها أن كوريا الشمالية كانت تستخدم شبيهاً لكيم جونغ أون المزدوج، وهو ما قالت كوريا الجنوبية إنه غير صحيح.