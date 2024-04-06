زلزال نيويورك يهز تمثال الحرية (فيديو)

وثقت كاميرات مراقبة لحظة اهتزاز تمثال الحرية في مدينة نيويورك، إثر زلزال ضرب شمال شرق الولايات المتحدة بقوة 4.8 على مقياس ريختر، أمس الجمعة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا هز نيويورك وشعر بس السكان، وبلغت قوته 4.8 درجات، وكان مركزه بالقرب من نيوجيرسي، على بعد حوالي 45 ميلا غرب مدينة نيويورك و 50 ميلا شمال فيلادلفيا.