صحيفة: انسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط "مستبعد"

استبعدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سحب الولايات المتحدة قواتها من منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

وأشار تقرير للصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تزيد خبرته السياسية على 50 عامًا، يدرك تمامًا الصعوبات والتوترات والمنافسة في المنطقة، وأنه قادر على أن يوازن بعناية بين كيفية ردع إيران، وكيفية الرد بطريقة تظهر الحزم والتصميم على حماية القوات الأمريكية، مع التركيز على تجنب توسيع الصراع.

مع ذلك، اعتبر التقرير أن بايدن يجد صعوبة في وقف انخراط الولايات المتحدة في الحروب.

وأشار التقرير إلى أن بايدن كان أحد اللاعبين الرئيسيين داخل الإدارة الأمريكية التي أطلقت جيلًا من التدخلات العسكرية المفتوحة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لافتا في الوقت ذاته إلى تصريحه عند انسحاب بلاده من أفغانستان بأن "الوقت حان لإغلاق ملف الحرب للأبد".

وقال التقرير "بغض النظر عن الغاية من ادعاءات بايدن في العام 2021، إلا أنه استطاع إنهاء الحرب في أفغانستان التي استمرت لعقود وأنهكت الشعب والموارد الأمريكية، لكن المفاجئ أن بايدن نفسه قرر، قبل أيام، الانغماس مجددًا في ساحات القتال المترامية الأطراف في حقبة جديدة شبيهة لما حدث بعد 11 سبتمبر"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف في العراق وسوريا.