محتجون يقاطعون بلينكن ويصفونه بـ"جزار غزة" (صور)
قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعبارة: "ستُذكر بأنك جزار غزة".
وخلال كلمة بلينكن، وقف أحد الموجودين في القاعة حاملًا علم فلسطين، وقال: "هند رجب التي قتلتها إسرائيل كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، بلينكن ستُذكر على أنك جزار غزة. ستذكر كقاتل للفلسطينيين الأبرياء"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
وفي إطار جلسة الاستماع، قال بلينكن، إن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة ردٍ مناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة إسرائيل بشأن حرب غزة.
ووصف بلينكن، وفقًا لوكالة "رويترز" في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هذا التحرك، بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقّد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.