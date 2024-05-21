محتجون يقاطعون بلينكن ويصفونه بـ"جزار غزة" (صور)

وخلال كلمة بلينكن، وقف أحد الموجودين في القاعة حاملًا علم فلسطين، وقال: "هند رجب التي قتلتها إسرائيل كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، بلينكن ستُذكر على أنك جزار غزة. ستذكر كقاتل للفلسطينيين الأبرياء"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".