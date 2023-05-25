رسمياً.. حاكم فلوريدا يدخل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

دخل رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رسمياً سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل فعالية مزمعة مع الملياردير إيلون ماسك مالك تويتر من المتوقع أن يعلن فيها عن حملته للجماهير.

وقدم ديسانتيس (44 عاماً) وثيقة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية معلناً ترشحه. ويغير ترشحه المتوقع منذ وقت طويل شكل المنافسة على الترشح عن الحزب الجمهوري، إذ من المرجح أن يكون أكبر منافسي الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وسيواجه المرشح عن الحزب الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني 2024.