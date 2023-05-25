رسمياً.. حاكم فلوريدا يدخل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
دخل رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رسمياً سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل فعالية مزمعة مع الملياردير إيلون ماسك مالك تويتر من المتوقع أن يعلن فيها عن حملته للجماهير.
وقدم ديسانتيس (44 عاماً) وثيقة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية معلناً ترشحه. ويغير ترشحه المتوقع منذ وقت طويل شكل المنافسة على الترشح عن الحزب الجمهوري، إذ من المرجح أن يكون أكبر منافسي الرئيس الأسبق دونالد ترامب.
وسيواجه المرشح عن الحزب الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
وقال ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا وتويتر الذي يتابعه 140 مليون شخص على تويتر إن ظهوره لن يمثل تزكية لكنه سيعكس رغبته في جعل الخدمة أقرب إلى منصة مفتوحة لتبادل الأفكار.
وتقام الفعالية على تويتر في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
وقال ديسانتيس الأربعاء إنه سيعقد اجتماعاً مع كبار الممولين لحملته في أحد فنادق ميامي حيث سيطلقون على الفور جهود جمع التبرعات لحملته الانتخابية.
ومن المرجح أن تكون حجة ديسانتيس الأساسية للترشح هي أنه الجمهوري الوحيد الذي يمكنه هزيمة بايدن الذي تغلب على ترامب في انتخابات 2020.
وقال ديسانتيس في إحدى الفعاليات بولاية أيوا في وقت سابق هذا الشهر: "لا بد أن نرفض ثقافة الخسارة التي أثرت في حزبنا في الأعوام الماضية. انتهى وقت الأعذار"