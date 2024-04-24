غضب أفريقي بسبب استثناء القارة من تحالفات محاربة التطرف

تحولت القمة الأفريقية رفيعة المستوى لـ"مكافحة الإرهاب" في العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى ما يشبه "المحاكمة لتخاذل المجموعة الدولية" عن دعم الأفارقة بما يكفي لمحاربة التطرف.

واستهجنت مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فقي، تجاهل الأمم المتحدة إنشاء تحالفات لـ"مكافحة الإرهاب" في القارة مثلما هو شائع في مناطق أخرى من العالم.

ونظّم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، هذه القمة بحضور ضيوف من بينهم رئيسا غانا وتوغو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتمحورت القمة التي اختتمت مساء الثلاثاء، حول موضوع "تعزيز التعاون الإقليمي وبناء المؤسسات لمواجهة تهديد الإرهاب المتطور"، وسعت إلى معالجة "التهديدات الحالية والوقاية وبناء القدرات والتعاون الدولي بهدف إعادة تشكيل الرد الجماعي للمجتمع الدولي على الإرهاب في أفريقيا".

ومع اتساع رقعة هذه الظاهرة في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة، صرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد قائلا: "لا يمكننا أن نفهم أن بعثات الأمم المتحدة تواصل استيعاب مليارات الدولارات كل عام، وتنتج نتائج متواضعة للغاية وأن الدول الأفريقية لا تُمنح الحد الأدنى من الموارد لمواجهة الانتشار المأساوي للإرهاب".

وأعلن فقي ترحيبه بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2719 بشأن بعثات السلام بقيادة أفريقية، والذي تم اعتماده في ديسمبر 2023، لكنه أضاف "لا يمكننا أن نفهم أنه في أماكن أخرى من العالم، تم إنشاء تحالفات لمحاربة الإرهاب وأن هناك تحالفات مماثلة".