أوكرانيا: قصف روسي يدمّر بنى تحتية في بلدات سومي
أفادت مصادر عسكرية أوكرانية بتعرّض المناطق الحدودية والمراكز السكنية في منطقة سومي وخيرسون وزابوروجي لقصف روسي، نجمت عنه أضرار في البنية التحتية.
وأوضحت الإدارة الأوكرانية العسكرية أن القصف طال أكثر من عشر بلدات، ونجمت عنه أضرار في البنية التحتية في محافظتي خيرسون وزابوروجي.
ووفقا للسلطات فقد تعرضت بلدات يوناكوفسكايا، وخوتينسكايا، وبيلوبولسكايا، وفوروزبيانسكايا، وكراسنوبولسكايا، وفيليكوبيساريفسكايا، ونوفوسلوبودسكايا، وإسمانسكايا، وسيريدينو-بودسكايا، وزنوب-نوفغورودسكايا، وسفيسكايا لقصف من قبل القوات الروسية.
وفي الأثناء، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لخيرسون، ألكسندر بروكودين، تعرّض مبنى إداري ومنشأة حيوية للبنية التحتية لأضرار.
من جهته، قال رئيس إدارة الدولة الإقليمية في زابوروجي، إيفان فيدوروف، إن عددًا من مرافق البنية التحتية في المنطقة تضرّرت نتيجة الانفجارات.
ووفقا له، فقد سُمع 250 انفجارا في المنطقة، ونتيجة لذلك، "وردت أنباء عن وقوع أضرار في البنية التحتية".
من جهته اتهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قادة الوحدات العسكرية في الجبهة بارتكاب حسابات خاطئة، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يؤثر على "استقرار الدفاع".
ونُقل عن سيرسكي قوله: "لا يزال الوضع في منطقة عمليات قوات الدفاع الأوكرانية صعبًا، لقد تطور وضع متوتر بشكل خاص في اتجاهي أفدييفكا وزابوروجي"، مضيفا أنه "أثناء العمل تم اكتشاف بعض الأخطاء في الحسابات بين القادة الأفراد في سيطرتهم على الوضع في الجبهة، مما أثر على استقرار الدفاع في اتجاهات معينة
وفي الجانب الروسي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة كورسك ليلاً.
فيما قال الخبير الروسي أندريه ماروتشكو لوكالة نوفوستي إن القوات الروسية دمّرت عددًا كبيرًا من تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في قرية تشاسوف يار في منطقة أرتيموفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام قذائف الهاون الثقيلة والصواريخ.