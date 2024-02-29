أوكرانيا: قصف روسي يدمّر بنى تحتية في بلدات سومي

ووفقا للسلطات فقد تعرضت بلدات يوناكوفسكايا، وخوتينسكايا، وبيلوبولسكايا، وفوروزبيانسكايا، وكراسنوبولسكايا، وفيليكوبيساريفسكايا، ونوفوسلوبودسكايا، وإسمانسكايا، وسيريدينو-بودسكايا، وزنوب-نوفغورودسكايا، وسفيسكايا لقصف من قبل القوات الروسية.

وفي الأثناء، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لخيرسون، ألكسندر بروكودين، تعرّض مبنى إداري ومنشأة حيوية للبنية التحتية لأضرار.

من جهته، قال رئيس إدارة الدولة الإقليمية في زابوروجي، إيفان فيدوروف، إن عددًا من مرافق البنية التحتية في المنطقة تضرّرت نتيجة الانفجارات.

ووفقا له، فقد سُمع 250 انفجارا في المنطقة، ونتيجة لذلك، "وردت أنباء عن وقوع أضرار في البنية التحتية".

من جهته اتهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قادة الوحدات العسكرية في الجبهة بارتكاب حسابات خاطئة، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يؤثر على "استقرار الدفاع".

ونُقل عن سيرسكي قوله: "لا يزال الوضع في منطقة عمليات قوات الدفاع الأوكرانية صعبًا، لقد تطور وضع متوتر بشكل خاص في اتجاهي أفدييفكا وزابوروجي"، مضيفا أنه "أثناء العمل تم اكتشاف بعض الأخطاء في الحسابات بين القادة الأفراد في سيطرتهم على الوضع في الجبهة، مما أثر على استقرار الدفاع في اتجاهات معينة