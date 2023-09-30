أرمينيا تطالب بانسحاب أذربيجان من "قرة باغ"

قالت المحكمة الدولية، اليوم الجمعة، إن أرمينيا طلبت منها أن تصدر أمراً لأذربيجان بسحب جميع قواتها من المنشآت المدنية في ناغورني قرة باغ، وتسهيل وصول الأمم المتحدة إلى المنطقة.

وأمرت المحكمة الدولية، المعروفة رسميا باسم محكمة العدل الدولية، في شباط /فبراير، أذربيجان بضمان حرية الحركة عبر ممر لاتشين من وإلى المنطقة المتنازع عليها، فيما كانت حينذاك خطوة مرحلية في النزاعات القانونية المستمرة مع أرمينيا المجاورة.

وكانت أذربيجان أعلنت، في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، إطلاق عملية؛ "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ".