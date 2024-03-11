برلمان روسيا يتهم دول الناتو بمحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية

ولفت بيسكاريوف إلى أن هذه "ليست الحملة الأولى لتخويف ضيوف روسيا والمواطنين الروس، والتي تهدف إلى عزلة روسيا دوليا".

وتابع :" هناك موجة من التصريحات المماثلة من قبل دبلوماسيين وصحف في الإعلام الغربي قبل الألعاب الأولمبية في سوتشي عام 2014، لكنها فشلت في تعطيلها".

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس روسيا خلال الانتخابات المرتقبة، وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب الناس الجدد، ونيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي الروسي.