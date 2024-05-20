إيران.. نقل جثامين ضحايا تحطم الطائرة الرئاسية إلى تبريز (فيديو)

بدأت السلطات الإيرانية صباح اليوم بنقل جثامين ضحايا تحطم الطائرة الرئاسية التي كان على متنها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومسؤولون آخرون، إلى مدينة تبريز.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند بأن "عملية البحث قد انتهت وحاليا يتم نقل جثامين الشهداء إلى سيارات الإسعاف تمهيدا لنقلها الى روضة الشهداء في تبريز" بحسب ما أوردته وكالة "إرنا".

و تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي أوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.