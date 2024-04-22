"الهيجان".. ماذا تعرف عن صاروخ إسرائيل الجديد الذي ضربت به أصفهان؟

كشفت تقارير إسرائيلية معلومات مثيرة، حول الصاروخ الجديد الذي استهدفت به إسرائيل قاعدة عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية، رداً على هجوم طهران الواسع قبل أسبوع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصاروخ يحمل اسم "هيجان" The Rampage وتم الكشف عنه عام 2018، وهو صاروخ جو أرض من تطوير الصناعات العسكرية وصناعات الفضاء في إسرائيل.

وأكدت أن قدرات السفر السريع تلك تجعل من الصعب اكتشاف الصاروخ واعتراضه باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المعتادة مثل "القبة الحديدية".

ويمتاز الصاروخ، الذي يزن أكثر من نصف طن، ويبلغ طوله 4.7 متر، بقدرته على السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت، واختراق وتدمير المناطق المحمية مثل المخابئ والملاجئ تحت الأرض.

ويأتي التقرير الإسرائيلي بعد ساعات من ذكر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الضربة الإسرائيلية المزعومة على الدفاعات الجوية الإيرانية بالقرب من موقع "نطنز" النووي استخدمت صاروخًا عالي التقنية قادرًا على الإفلات من أنظمة الرادار الإيرانية.

ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم، إن هذه الخطوة تم دراستها لجعل إيران تفكر مرتين قبل شن هجوم مباشر آخر على إسرائيل.