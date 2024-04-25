هجوم على جلسة حوارية لحزب اليسار حول تزايد الفاشية في السويد‎



قالت الشرطة السويدية، الأربعاء، إن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد هجوم شنه ملثمون على جلسة حوارية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مضيفة أنها بدأت تحقيقاً في الحادث.

وقالت منظمة "إكسبو" المناهضة للفاشية التي كان لها عضو في الاجتماع، إن جلسة حوارية مسائية نظمها حزب اليسار حول تزايد الفاشية في السويد كانت على وشك البدء حينما دخل مجموعة من الملثمين المكان.

وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن المهاجمين استخدموا رذاذاً وألقوا قنابل دخان خلال هجومهم.