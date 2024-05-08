أول تعليق أمريكي على وقف شحنة أسلحة إلى إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق شحنة ذخائر إلى إسرائيل، جاء بسبب خطط الأخيرة لشن هجوم في رفح، وأكد أن بلاده كانت وما زالت تعارض ذلك الهجوم "من دون ضمانات على حماية المدنيين".

وأوضح أوستن، خلال جلسة في مجلس الشيوخ، أن موقف الإدارة الأمريكية كان "في غاية الوضوح" منذ البداية؛ إذ إنها ترى أن على إسرائيل أن لا تشن هجوماً كبيراً في رفح من دون اعتبار وضع المدنيين في محيط تلك المعركة وحمايتهم"، وأضاف: "وبعد تقييمنا للوضع، علقنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار".