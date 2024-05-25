مصادر: ظريف لن يترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

نقلت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على لسان مقربين من وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، أن الأخير لن يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وكان ظريف من بين عدة أسماء احتمل مراقبون ترشحها للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران المقبل، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، الأحد الماضي.

وفي الإطار ذاته، أبلغ الرئيس الإيراني الأسبق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمود أحمدي نجاد، عددا من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله في منطقة نارمك شرق طهران، بأنه سوف يدرس الأوضاع ليقرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة من عدمها.

وظهر نجاد في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، وهو يتحدث إلى حشد من أنصاره الذين طالبوه بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال نجاد "بالتأكيد لن أقوم بالمزايدة من أجل البلد والشعب، خاصة أن هذا هو سبب عيشي، ولكن كما ذكرتم، أوضاع البلاد حساسة وخطيرة، رغم إننا كنا نسمع منذ 40 أو 50 عاماً دائماً أن الوضع حساس".

وأضاف، "لكن الوضع الآن خطير حقًا من جوانب مختلفة، وأنا سوف أدرس وأتفحص الأوضاع وظروف المجتمع وما هو العمل الذي يصب في مصلحة البلاد والشعب، بل وما يصب في مصلحة إيران اليوم".