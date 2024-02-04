طلاب من مدرسة نيجيرية أطلق مسلحون سراحهم عقب اختطافهم عام 2021
طلاب من مدرسة نيجيرية أطلق مسلحون سراحهم عقب اختطافهم عام 2021رويترز

تحرير طلاب ومدرّسين خطفهم مسلحون في نيجيريا

أعلنت حكومة ولاية إيكيتي النيجيرية تحرير ستة طلاب وثلاثة مُدرّسين اختطفهم مسلحون أثناء عودتهم من رحلة مدرسية، الأسبوع الماضي، لكن سائق الحافلة قُتل.

ولم تذكر حكومة الولاية أي تفاصيل عن تحرير المختطفين، كما لم توضح ما إذا كان قد تم دفع فدية.

ودأبت عصابات مسلحة على خطف قرويين ومسافرين على الطرق، وطلاب؛ من أجل الحصول على فدية، وتفشت الظاهرة التي انتشرت شمالي غرب نيجيريا في جميع أنحاء البلاد.

وذكر بيان حكومة الولاية أن الطلاب المختطفين من مدرسة ابتدائية خاصة أُطلق سراحهم في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وأضاف البيان: "وفقًا للتقارير، قُتل سائق الحافلة المدرسية على يد الخاطفين"، لافتًا إلى نقل الطلاب لمستشفى محلي لتلقي العلاج الجسدي والنفسي.

طلاب من مدرسة نيجيرية أطلق مسلحون سراحهم عقب اختطافهم عام 2021
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