تقرير: روسيا تعلمت الدرس من الخيبات الفرنسية في أفريقيا

رأى تقرير فرنسي، بأن روسيا تعلمت الدرس من خيبات باريس في بلدان الصحراء الأفريقية، مشيدا بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعيين نائب وزير الدفاع بيك يفكوروف لإدارة قوات بلاده في الدول الأفريقية.

وذكر تقرير لموقع "موند أفريك" الفرنسي بأن "يفكوروف - وهو موالٍ لبوتين - سارع إلى تسليط الضوء على ما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في أفريقيا"، مبينا بأن "تلك القوات تقدم تقاريرها بشكل مباشر إلى قيادة الجيش في موسكو، رغم أنها تتكون بشكل كبير من جماعة فاغنر".

وقال الموقع: "سرعان ما انتشرت عروض لطلب (مرتزقة) على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا للعمل في الخارج، وبعدها أصبح نائب الوزير الروسي يسافر بشكل منتظم منذ سبتمبر/أيلول الماضي إلى البلدان المعنية لطمأنه قادتها أن دعم الكرملين مستمر لدراسة آفاق التعاون في المستقبل".

ورغم المساعي الروسية لتعزيز الوجود في أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى، إلا أنها تركز على الوجود في ليبيا.