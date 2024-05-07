بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة

أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء في الكرملين، اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة، تمتد لست سنوات.

وقال بوتين "أقسم (..) بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكدًا أن قيادة روسيا "واجب مقدس"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين قد يعلن، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، عن مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق وكالة "رويترز".