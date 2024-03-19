بلينكن يتحدث عن "سابقة تاريخية" بشأن الأمن الغذائي في غزة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ"، وأكد "الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية" إلى القطاع، بحسب "فرانس برس".
وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي في الفلبين حيث يجري زيارة رسمية، أنه "بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو".
وتأتي تصريحات بلينكن عشية زيارة له إلى الشرق الأوسط، تشمل هذه المرة السعودية ومصر، لمناقشة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة الاثنين، حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي "كارثي" لنصف سكان القطاع ومن مجاعة "وشيكة".
ودعا منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن "الوقت يداهم" جهود الإغاثة.