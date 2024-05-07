"هاكرز" يخترقون بيانات رواتب الجيش البريطاني

قالت وكالة الأنباء البريطانية، "بي إيه ميديا"، إن وزارة الدفاع البريطانية كانت هدفا لعملية اختراق واسعة النطاق للبيانات، استهدفت البيانات البنكية للجيش والمحاربين القدامى.

وذكرت الوكالة أن المتسللين عرضوا البيانات البنكية الخاصة بجميع أفراد القوات المسلحة العاملين وبعض المحاربين القدامى أيضا للخطر، بعد أن اخترقوا كشوف الرواتب.