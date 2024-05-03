صحيفة: الصين تستخدم احتجاجات الطلبة لتأكيد "النفاق الأمريكي"
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "الصين تستخدم احتجاجات الطلبة في الجامعات الأمريكية المؤيدة لغزة، كمنصة لتأكيد النفاق الأمريكي الملحوظ في دعمها الثابت لإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن "اهتمام بكين بالمظاهرات يسلط الضوء على المعايير الأمريكية المزدوجة بشأن الاحتجاجات وحقوق الإنسان، حيث توظف الصين مواقف واشنطن من الاحتجاجات لإظهار نفاق واشنطن".
وأضافت أن "هذه الرواية تكتسب زخماً في الصين، حيث تنتقد وسائل الإعلام الحكومية ما تعتبره تكتيكات الشرطة الثقيلة المستخدمة لقمع الاحتجاجات، بينما تدين في الوقت نفسه انتقاد واشنطن تعامل الصين مع الاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاجات في هونغ كونغ".
ولفتت إلى أنه "من خلال إعادة تأكيد دعم الحقوق الفلسطينية وتوبيخ الولايات المتحدة بسبب تفاقم الصراع من خلال انتشار الأسلحة، يسعى المسؤولون الصينيون إلى وضع الصين كقوة استقرار في المنطقة، وكسب التأييد بين الدول النامية وتحدي هيمنة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة".
وأكدت الصحيفة أن "تغريدة المسؤول الكبير بوزارة الخارجية هوا تشونينغ، المرفقة بلقطات فيديو تصور اعتقالات فوضوية في مختلف الجامعات الأمريكية، هي بمثابة تذكير واضح لردود الفعل الأمريكية السابقة على الاحتجاجات في الخارج".
وأشارت إلى أن "التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات الصينية توضح درجة من التفاهم تجاه المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين؛ ما يعكس دعم بكين الأوسع للحقوق الفلسطينية".
كما قال التقرير إن "هذه الاحتجاجات يتردد صداها بعمق داخل الصين، حيث تظل حملات القمع التاريخية ضد الحركات الطلابية، والتي تجسدت في الأحداث المأساوية التي شهدتها مذبحة ميدان السلام السماوي في عام 1989، محفورة في الذاكرة الجماعية".
وبينما يمتنع المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو عن التعليق على الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، فإنه يؤكد ضرورة استجابة "الدولة المعنية" للنداء العالمي لتحقيق العدالة، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.