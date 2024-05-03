صحيفة: الصين تستخدم احتجاجات الطلبة لتأكيد "النفاق الأمريكي"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "الصين تستخدم احتجاجات الطلبة في الجامعات الأمريكية المؤيدة لغزة، كمنصة لتأكيد النفاق الأمريكي الملحوظ في دعمها الثابت لإسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن "اهتمام بكين بالمظاهرات يسلط الضوء على المعايير الأمريكية المزدوجة بشأن الاحتجاجات وحقوق الإنسان، حيث توظف الصين مواقف واشنطن من الاحتجاجات لإظهار نفاق واشنطن".

وأضافت أن "هذه الرواية تكتسب زخماً في الصين، حيث تنتقد وسائل الإعلام الحكومية ما تعتبره تكتيكات الشرطة الثقيلة المستخدمة لقمع الاحتجاجات، بينما تدين في الوقت نفسه انتقاد واشنطن تعامل الصين مع الاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاجات في هونغ كونغ".

ولفتت إلى أنه "من خلال إعادة تأكيد دعم الحقوق الفلسطينية وتوبيخ الولايات المتحدة بسبب تفاقم الصراع من خلال انتشار الأسلحة، يسعى المسؤولون الصينيون إلى وضع الصين كقوة استقرار في المنطقة، وكسب التأييد بين الدول النامية وتحدي هيمنة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة".