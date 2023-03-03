حائز على "نوبل للسلام".. السجن 10 سنوات للناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي

حكمت محكمة في مينسك اليوم الجمعة، بالسجن 10 سنوات على الناشط أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2022 والذي يعدّ شخصية محورية في الحركة الديمقراطية في بيلاروسيا، حسبما أفادت المنظمة غير الحكومية التابعة له.

وقالت منظمة "فياسنا" في بيان، إنّه تمّ الحكم على المتعاونَين مع بالياتسكي، اللذين اعتُقلا معه في شهر تموز/يوليو 2021 وحوكما إلى جانبه، وهما فلانتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، بالسجن 9 سنوات و7 سنوات على التوالي.

أما المتهم الرابع دميتري سولوفييف الذي حوكم غيابيا لوجوده في بولندا، فقد حكم عليه بالسجن 8 سنوات، كذلك، تمّ تغريمهم جميعا بمبلغ 185 ألف روبل بيلاروسي (69 ألف يورو).

مهزلة

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المحاكمة بأنها "مهزلة".

وقالت إنّ "الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، وفلانتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، حكم عليهم اليوم بالسجن لفترات طويلة فقط بسبب التزامهم بحقوق وكرامة وحرية الناس في بيلاروسيا"، وشجبت "الاتهام والإجراء اللذين كانا عبارة عن مهزلة".

من جهته، وصف رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي الحكم بـ"الشائن"، وقال عبر حسابه على "فيسبوك"، إنّ "إدانة اليوم هي قرار شائن آخر أصدرته محكمة بيلاروسية".