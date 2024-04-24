متهم بتفجير في بوينس آيرس.. "الإنتربول" يلاحق وزير داخلية إيران

طلبت الأرجنتين، أمس الثلاثاء، من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتهمة تورطه في التفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينس آيرس عام 1994، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأوضحت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن وحيدي يتواجد حاليا ضمن وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وأن الإنتربول قد نشر نشرة حمراء بحقه بناء على طلب الأرجنتين.

وطلبت الأرجنتين أيضا من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.

محكمة أرجنتينية تلوم طهران

وألقت محكمة أرجنتينية في 12 أبريل باللوم على طهران في الهجومين الدمويين اللذين استهدفا الجالية اليهودية في البلاد قبل 30 عاما.

وفي عام 1992، قتل 29 شخصا في هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، وبعد عامين تعرض مركز "أميا" لتفجير بشاحنة محملة بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.