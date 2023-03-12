نتنياهو يؤجل مخططا لشرعنة بؤرة استيطانية وإخلاء الخان الأحمر
كشفت تقارير عبرية السبت، عن قرار اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقضي بتأجيل شرعنة بؤرة "أفيتار" العشوائية، وإخلاء الخان الأحمر، في خطوة إسرائيلية لتجنب التصعيد المحتمل خلال شهر رمضان المقبل.
وقالت قناة "كان" العبرية، إن "الخطوة التي اتخذها رئيس الحكومة نتنياهو، تأتي في إطار التزامه أمام الإدارة الأمريكية بعدم شرعنة بؤر استيطانية خلال الفترة المقبلة".
وأوضحت القناة العبرية، أن "الخطوة التي اتخذها نتنياهو، تأتي أيضاً بسبب المطالب التي تُطرح من قبل الأوروبيين فى كل لقاء يجمعهم معه والمتمثلة بضرورة وقف خطوات الاستيطان".
غير أن مسؤول سياسي رفيع المستوى أكد للقناة العبرية، أن شرعنة مستوطنة "أفيتار" ستتم خلال الفترة المقبلة، والقرار كان بالتأجيل فقط لما بعد شهر رمضان حسب الاتفاق مع الإدارة الأمريكية.
وخلال الفترة الماضية، أعلن مكتب الحكومة الإسرائيلية، أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل، لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري في وقت سابق من الشهر الماضي.
وأشار مكتب الحكومة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بشرعنة مستوطنات جديدة.
وأقام المستوطنون بؤرة "أفيتار" العشوائية على جبل صبيح، الواقع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتحدثت تقارير عبرية، مطلع العام الجاري، عن وجود مخطط استيطاني يقوم على إعادة مئات المستوطنين إلى مستوطنة "أفيتار" في جبل صبيح خلال شهر نيسان/أبريل القادم.
الجدير بالذكر، أن الاتفاقيات الائتلافية بين حزب "الصهيونية الدينية" المتشدد، وحزب "الليكود" الحاكم تتضمن بنداً ينص على إعادة المستوطنين إلى بؤرة أفيتار العشوائية، وشرعنتها بشكل رسمي.