نتنياهو يؤجل مخططا لشرعنة بؤرة استيطانية وإخلاء الخان الأحمر

وأوضحت القناة العبرية، أن "الخطوة التي اتخذها نتنياهو، تأتي أيضاً بسبب المطالب التي تُطرح من قبل الأوروبيين فى كل لقاء يجمعهم معه والمتمثلة بضرورة وقف خطوات الاستيطان".

غير أن مسؤول سياسي رفيع المستوى أكد للقناة العبرية، أن شرعنة مستوطنة "أفيتار" ستتم خلال الفترة المقبلة، والقرار كان بالتأجيل فقط لما بعد شهر رمضان حسب الاتفاق مع الإدارة الأمريكية.

وخلال الفترة الماضية، أعلن مكتب الحكومة الإسرائيلية، أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل، لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري في وقت سابق من الشهر الماضي.