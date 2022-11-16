قتيلان إثر سقوط صواريخ روسية على بولندا واجتماع طارىء في البلاد

كشف مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية أن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.

ولم يتسن لرويترز بعد تأكيد معلومات هذا المسؤول.

من جهتهم، قال رجال إطفاء في بولندا اليوم الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.