قتيلان إثر سقوط صواريخ روسية على بولندا واجتماع طارىء في البلاد
كشف مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية أن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.
ولم يتسن لرويترز بعد تأكيد معلومات هذا المسؤول.
من جهتهم، قال رجال إطفاء في بولندا اليوم الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر: "بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي".
وأمطرت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ اليوم الثلاثاء فيما وصفته كييف بأنها أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها "تتحقق من" تقارير صحافية عن سقوط صاروخَين روسيَين "داخل بولندا أو على الحدود مع أوكرانيا".
وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر لصحافيين: "نحن على علم بالتقارير الصحافية التي تفيد عن استهداف صاروخين روسيين مكانًا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية".
وأكد وفق ما نقلت عنه "فرانس برس"، أنه "ليس لدينا معلومات حتى الآن تؤكد وقوع ضربة صاروخية" مضيفًا "نتحقق من ذلك بشكل أعمق".
وبصفتها عضوًا في الناتو، يمكن لبولندا أن تختار تفعيل المادة 5 من "الدفاع الجماعي" والتي تنص على أن الهجوم على دولة ما في حلف الناتو، يعد بمثابة هجوم على الجميع.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة الروسية قد تأخذ النزاع الروسي الأوكراني إلى مستوى جديد.