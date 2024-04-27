"إليوشن".. كلمة سر الاختراق الروسي لأفريقيا

أصبح اسم طائرات "إليوشن" الروسية للنقل الجوي الاستراتيجي، مقترنا بترسيخ نفوذ موسكو في القارة الأفريقية ودول الساحل، إذ أقلت مدربين وعتادا حربيا على متنها تحسبا لنشر الفيلق الأفريقي في الصيف المقبل.

وبات الاختراق الروسي يتوسع أكثر فأكثر في الساحل الصحراوي بعد اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة مع دول هذه المنطقة التي كانت مسرحا لسلسلة من الانقلابات، خلال السنوات الأربع الأخيرة، فبعد مالي وبوركينافاسو وتشاد، تضيف موسكو قطعة أخرى إلى نفوذها العسكري، وهي النيجر.

الفيلق الأفريقي

وشوهد متخصصون عسكريون وصلوا إلى عاصمة النيجر نيامي يوم 10 أبريل/نيسان، وهم يقومون بتفريغ معدات من طائرة شحن، بما في ذلك نظام دفاع جوي.

وفي الصور التي بثها تلفزيون النيجر، تظهر طائرة من طراز "إليوشن" وعلى متنها معدات ورجال أثناء هبوطها في مطار نيامي.

ولم يتم ذكر عدد الرجال، وفضلا على ذلك يستحيل معرفة ما إذا كانوا جنودا نظاميين في الجيش الاتحاد الروسي أو رجال الميليشيات من "الفيلق الأفريقي"، وهو الفيلق العسكري الروسي الذي حل محل مجموعة فاغنر.

لكن وكالة "نوفوستي" الروسية، أفادت بأن خبراء روس وصلوا إلى النيجر لتدريب القوات الأمنية المحلية في مجال محاربة الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن خبير روسي قوله، إن "الفيلق الأفريقي سيقيّم العلاقات هنا، وسيساعد كذلك على تشكيل وتدريب جيش النيجر".

كما أكد وزير الداخلية في النيجر محمد تومبا، في 24 أبريل/نيسان الجاري، أن بلاده مهتمة بتدريب قوات الأمن المحلية على يد متخصصين عسكريين روس وترغب في شراء أسلحة من روسيا.