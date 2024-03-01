نجاة ممثل لخامنئي من محاولة اغتيال وسط إيران (فيديو)
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نجاة ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة ميبد وسط البلاد، من محاولة اغتيال.
وذكر موقع صحيفة "همشهري" الحكومية، أن "إمام صلاة الجمعة في مدينة ميبد وممثل المرشد في هذه المدينة، الشيخ علي رضا حسيني، تعرض لهجوم بأداة حادة من قبل شخص".
وبحسب الصحيفة، فإن "الشيخ رضا حسيني نجا من الاغتيال بتدخل عدد من المصلين في المسجد الرئيسي في المدينة".
وأشارت إلى أن "المصلين تمكنوا من القبض على المهاجم".
ولم يتضح بعد ما إذا كان ممثل خامنئي في مدينة ميبد قد أصيب بجروح، كما لم يُعرف بعد دوافع المهاجم وهويته.