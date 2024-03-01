نجاة ممثل لخامنئي من محاولة اغتيال وسط إيران (فيديو)

وأشارت إلى أن "المصلين تمكنوا من القبض على المهاجم".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ممثل خامنئي في مدينة ميبد قد أصيب بجروح، كما لم يُعرف بعد دوافع المهاجم وهويته.