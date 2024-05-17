وزارة العدل الأمريكية بصدد إعادة تصنيف الماريغوانا
بدأت وزارة العدل الأمريكية، يوم أمس الخميس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تصنيف الماريغوانا على أنها مخدرات أقل خطورة، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن تلك الخطوة في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وقال بايدن في المقطع المصور: "هذا أمر هائل.. إنها خطوة مهمة نحو عكس أوجه عدم المساواة التي طال أمدها.. لقد انقلبت حياة الكثير من الناس رأسًا على عقب بسبب النهج الفاشل في التعامل مع الماريغوانا، وأنا ملتزم بتصحيح تلك الأخطاء".
وقالت الشبكة الأمريكية إن إدارة بايدن أشارت إلى أنها ستتحرك لإعادة جدولة الماريغوانا من الجدول الأول – وهو تصنيف صارم يشمل مخدرات مثل الهيروين – إلى الجدول الثالث الأقل صرامة، والذي سيعترف لأول مرة بالفوائد الطبية للماريغوانا على المستوى الفيدرالي.
وأكدت الشبكة أن إدارة مكافحة المخدرات قدمت إشعارًا بشأن وضع القواعد المقترحة في السجل الفيدرالي بعد ظهر يوم أمس الخميس، مما أدى إلى تفعيل فترة تعليق مدتها 60 يومًا ستسمح للجمهور بتقديم ملاحظات بشأن اقتراح إعادة الجدولة قبل الانتهاء منه.
وكان بايدن قد وجه الوكالات الفيدرالية لمراجعة كيفية جدولة الماريغوانا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي لذلك العام، كما تناول بايدن هذه القضية مرة ثانية خلال خطاب حالة الاتحاد هذا العام.
وقال بايدن في ذلك الوقت: "لا ينبغي سجن أي شخص بسبب استخدام الماريجوانا أو حيازتها".
كما أصدرت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أيضًا مقطع فيديو يوم أمس الخميس، مشيدة بالتقدم المحرز.
وقالت هاريس: "حاليًا يتم تصنيف الماريغوانا على نفس مستوى الهيروين وأكثر خطورة من الفنتانيل".
وتابعت: "لقد قمنا أخيرًا بتغيير ذلك.. نحن على الطريق لإنجاز ذلك".
خلال أول 30 يومًا من فترة التعليق، يمكن للأطراف المعنية طلب جلسة استماع بخصوص اقتراح إعادة الجدولة.
وبموجب القانون، سيُطلب من إدارة مكافحة المخدرات عقد جلسة استماع أمام قاضي القانون الإداري، بعد أن تراجع تلك الإدارة التعليقات العامة والنظر فيها، وفي ختام أي جلسة استماع مطلوبة، ستصدر إدارة مكافحة المخدرات أمرًا نهائيًا لإعادة جدولة الماريغوانا.
فوائد طبية
وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتمكن العلماء الفيدراليون من دراسة الفوائد الطبية المحتملة للدواء لأول مرة منذ صدور قانون المواد الخاضعة للرقابة في عام 1971، وفق "إن بي سي نيوز".
كما يمكن أيضًا أن تفتح إعادة تصنيف الماريغوانا الباب أمام شركات الأدوية للمشاركة في البيع والتوزيع.
أما بالنسبة لصناعة القنب التي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، فإن هذه الخطوة ستزيل أيضًا أعباء ضريبية كبيرة على الشركات في الولايات التي يكون فيها الدواء قانونيًا، لاسيما إزالتها من القسم 280E من قانون مصلحة الضرائب الأمريكية، الذي يحظر على شركات القنب القانونية خصم ما يمكن أن يكون نفقات تجارية عادية، وفق الشبكة الأمريكية.
وانتقد رئيس مجموعة تقنين الماريغوانا، الدكتور كيفن ثابت، القرار.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن ثابت قوله "لقد أصبح لا يمكن إنكار أن السياسة، وليس العلم، هي التي تحرك هذا القرار منذ البداية".
وأضاف أن "هذا القرار لن يجيز الماريغوانا ولن يطلق سراح أي شخص من السجن.. هذا يمهد الطريق لإنشاء شركة التبغ الكبرى في عصرنا".