وزارة العدل الأمريكية بصدد إعادة تصنيف الماريغوانا

وقالت الشبكة الأمريكية إن إدارة بايدن أشارت إلى أنها ستتحرك لإعادة جدولة الماريغوانا من الجدول الأول – وهو تصنيف صارم يشمل مخدرات مثل الهيروين – إلى الجدول الثالث الأقل صرامة، والذي سيعترف لأول مرة بالفوائد الطبية للماريغوانا على المستوى الفيدرالي.

وأكدت الشبكة أن إدارة مكافحة المخدرات قدمت إشعارًا بشأن وضع القواعد المقترحة في السجل الفيدرالي بعد ظهر يوم أمس الخميس، مما أدى إلى تفعيل فترة تعليق مدتها 60 يومًا ستسمح للجمهور بتقديم ملاحظات بشأن اقتراح إعادة الجدولة قبل الانتهاء منه.

وكان بايدن قد وجه الوكالات الفيدرالية لمراجعة كيفية جدولة الماريغوانا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي لذلك العام، كما تناول بايدن هذه القضية مرة ثانية خلال خطاب حالة الاتحاد هذا العام.

وقال بايدن في ذلك الوقت: "لا ينبغي سجن أي شخص بسبب استخدام الماريجوانا أو حيازتها".

كما أصدرت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أيضًا مقطع فيديو يوم أمس الخميس، مشيدة بالتقدم المحرز.

وقالت هاريس: "حاليًا يتم تصنيف الماريغوانا على نفس مستوى الهيروين وأكثر خطورة من الفنتانيل".

وتابعت: "لقد قمنا أخيرًا بتغيير ذلك.. نحن على الطريق لإنجاز ذلك".