لماذا تحول "المجلس الوطني" الإيراني إلى المجلس الإسلامي؟

مر أكثر من قرن على فتح مجلس الشورى أو الهيئة التشريعية في إيران، التي مرت بمراحل عدة منها تحويلها من "المجلس الوطني" إلى "المجلس الإسلامي".

وخلال عهد الدولتين القاجارية أولا ثم البهلوية لاحقا، تواصل إطلاق عبارة "المجلس الوطني" على المجلس التشريعي في إيران، إلا أن كل شيء تغير بعد "الثورة الإسلامية"، عام 1979.

وجاء البرلمان الأول بعد "الثورة الإسلامية" الذي انتُخب عام 1980، بأغلبية من حزب "الجمهورية الإسلامية".

وأراد هذا البرلمان، تغيير جميع الأسماء والرموز الوطنية إلى أسماء إسلامية ذات نظرة دينية للهيئات والمؤسسات الحكومية.

ومن خلال إظهار هذه الرؤية وهذا الموقف تم تغيير اسم مجلس الأمة أو المجلس الوطني إلى المجلس الإسلامي.