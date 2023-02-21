إيران تهدد بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن طهران ستفرض عقوبات جديدة على بعض المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال كنعاني في تصريحات صحفية ردًا على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين ضد 32 مسؤولاً إيرانياً: "إن إيران ستدرج قريبًا في موقف متبادل عقوبات رداً على العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
وأضاف كنعاني في تصريحه الذي نشره موقع الخارجية الإيرانية على "تلغرام": "قائمة العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبي ستعلن قريباً".
وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد 32 شخصية إيرانية وكيانين، تشمل نائب قائد الحرس الثوري والمتحدث باسم الحرس ووزيري الثقافة والتربية والتعليم ونوابا في البرلمان ومسؤولين في القضاء ورؤساء سجون؛ بسبب انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.
وهذه خامس حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي منذ بداية الاحتجاجات في إيران في الأشهر الأخيرة، وبدأت الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل دورية شرطة الأخلاق في طهران منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
وخلال هذه الفترة، تمت معاقبة ما مجموعه 196 فردًا و 33 مؤسسة للجمهورية الإسلامية، وعوقب هؤلاء الأشخاص والمنظمات بتهمة "انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران و"التورط في القمع الأمني للمتظاهرين".
وفي سياق متصل، فرضت الحكومة البريطانية، الإثنين، عقوبات على ثمانية مسؤولين في إيران، من بينهم عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني وثلاثة قضاة؛ احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.