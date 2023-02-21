إيران تهدد بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن طهران ستفرض عقوبات جديدة على بعض المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال كنعاني في تصريحات صحفية ردًا على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين ضد 32 مسؤولاً إيرانياً: "إن إيران ستدرج قريبًا في موقف متبادل عقوبات رداً على العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف كنعاني في تصريحه الذي نشره موقع الخارجية الإيرانية على "تلغرام": "قائمة العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبي ستعلن قريباً".