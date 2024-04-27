ما حقيقة عدد القتلى المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا؟

يثير مقتل الفرنسيين المرتزقة في أوكرانيا جدلا حول حقيقة العدد، وتحدثت مصادر فرنسية عن مقتل "عدد قليل" منهم وسط تقديرات بأنّ عدد القتلى "أعلى بكثير".

وقال ضابط الاستخبارات الفرنسي السابق نيكولا سينكويني في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن باريس اضطرت للاعتراف بمقتل "عدد قليل من المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا" نتيجة للضغط الإعلامي، فيما عددهم أعلى بكثير، وفق تعبيره.

وأضاف سينكويني أنّه "بين القتلى الـ75 الذين نشرت أسماؤهم، أكدت السلطات الفرنسية مقتل 11 منهم فقط، نتيجة لضغط وسائل الإعلام التي اهتمت بهذه القضية".

وأكد أن عدد الفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا أكبر بكثير، وأنه يواصل البحث عن أي معلومات عنهم، لكنه لم يقدم عددا محددا.

وتابع الضابط الفرنسي السابق قوله "يخبرنا الفرنسيون في مراسلاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي عن مقتل شخصين آخرين على الأقل، وبين الذين نشرت أسماؤهم شخصان آخران صامتان بشكل مريب وغائبان منذ عدة أشهر" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق نشر سينكويني قائمة بأسماء قتلى وجرحى فرنسيين قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية التي تواجه الروس منذ أكثر من عامين.

وتضم القائمة أسماء 75 شخصا يقول سينكويني إنه تم التعرف عليهم بدقة أو تحت أسماء مستعارة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس الماضي أن 13387 مرتزقا وصلوا إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين للقتال إلى جانب كييف، وأنه تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن.