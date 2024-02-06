واشنطن تعلن استهداف زورقين مفخخين للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت زورقين مفخخين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي باليمن.

وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس: "في 5 فبراير، في حوالي الساعة 3:30 مساء (الاثنين) بتوقيت صنعاء 13:30 (ت.غ)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربةً دفاعا عن النفس، ضد زورقين مفخخين غير مأهولين للحوثيين"، بحسب وكالة الأناضول.

وتابعت: "حددت القوات الأمريكية الزورقين المفخخين غير المأهولين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن (دون تحديد موقع)، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية، والسفن التجارية في المنطقة".

وختمت "سنتكوم" بيانها بالقول، إن "هذه الإجراءات (الهجوم) ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وحتى الساعة 6:35 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من ميليشيات الحوثي بهذا الخصوص، إلا أن وكالة أنباء "سبأ" التابعة لها نقلت عن مصدر أمني (لم تسمه)، الثلاثاء، قوله، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات شرق مدينة صعدة"، دون تفاصيل.