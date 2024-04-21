سيناتورة أمريكية: تخصيص 61 مليار دولار لكييف "خيانة لمصالحنا"

قالت السيناتورة الأمريكية مارغوري تايلور غرين، إن "رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خان أمريكا مرة أخرى بتوجيهه مبلغ 61 مليار دولار لتمويل حرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

وأضافت غرين على منصة "إكس"، أن "الولايات المتحدة كانت ستصبح أقوى لو لم يكن جونسون خائنا إلى هذا الحد".

كما أكدت مجددا أن "مجلس النواب يحتاج إلى رئيس جديد".

وجاءت تصريحات غرين عقب موافقة مجلس النواب الأمريكي في جلسة السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.