دراسة: المخابرات الأمريكية حرفت المعلومات لإرضاء ترامب وأوباما

توصلت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة راند "RAND" المدعومة من البنتاغون، إلى أن المخابرات الأمريكية حرّفت نتائج تقاريرها، لتحظى بتأييد صناع السياسة الجمهوريين والديمقراطيين، بما في ذلك الرئيسان السابقان دونالد ترامب وباراك أوباما، بحسب موقع "إنترسبت".

تعتمد الدراسة على مقابلات، بعضها مجهول، مع ما يقرب من 12 من مسؤولي المخابرات الأمريكية الحاليين والسابقين وصانعي السياسات. وحملت الدراسة عنوان: "هل تآكلت الثقة بمجتمع الاستخبارات الأمريكي؟ "فحص العلاقة بين صناع السياسات ومقدمي الاستخبارات".

وعلى الرغم من التوصيف الشائع لمجتمع الاستخبارات على أنه "الدولة العميقة" باعتباره جيشًا مارقًا يهاجم القادة المنتخبين، فإن الدراسة تخلص إلى العكس تمامًا.

يقول الموقع، إن "الدراسة تصور مجتمعًا استخباراتيًّا تميل، بشكل طبيعي، تقاريره وتوقعاته لكسب ود الرؤساء وصانعي السياسات رفيعي المستوى في واشنطن، بغض النظر عن الحزب أو القضية".

إلى ذلك تؤكد الدراسة: "أن صانعي السياسات يقدمون في أغلب الأحيان التحيز في التقييمات الاستخباراتية؛ بسبب الرغبة في التقليل من ظهور المعارضة، في حين أن مجتمع الاستخبارات" - مجتمع الاستخبارات - "يميل إلى تقديم التحيز من خلال الرقابة الذاتية".