خطط غربية لمساعدة أوكرانيا في صناعة أنظمة دفاع جوي
أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن مختصين سيصلون إلى أوكرانيا في المستقبل القريب؛ لإعداد خطط لتأسيس صناعة معدات عسكرية، بما في ذلك دفاعات جوية.
وقال يرماك للصحفيين: "أعتقد أنه قريباً جداً سيصل مختصون إلى هنا وسيعدون خطة لكي ننتج بأنفسنا كل شيء نحتاج إليه. وأهم ما في الأمر أن هذا يتعلق بالدفاعات الجوية".
وتحدث يرماك باستفاضة عن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح ما إذا كان المختصون والأنظمة التي يشير إليها أمريكية.
وبعد أكثر من عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تواصل الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تزويد كييف بمساعدات عسكرية متنوعة.
وتنوعت المساعدات بين الدبابات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة، وهو ما طالبت به كييف منذ بداية العام الجاري.
وإلى جانب المساعدات الغربية، تسعى كييف للاعتماد على نفسها وتعزيز إنتاجها من الأسلحة والذخيرة.
وأطلقت القوات الأوكرانية منذ بداية فصل الصيف هجوما مضادا لمحاولة استعادة المناطق التي احتلتها القوات الروسية شرق البلاد وجنوبها، لكنه لم يحقق إلا نتائج متواضعة؛ بسبب عدة تحديات أبرزها حقول الألغام التي زرعها الجيش الروسي، بحسب تقارير غربية.