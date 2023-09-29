خطط غربية لمساعدة أوكرانيا في صناعة أنظمة دفاع جوي

وتحدث يرماك باستفاضة عن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح ما إذا كان المختصون والأنظمة التي يشير إليها أمريكية.

وبعد أكثر من عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تواصل الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تزويد كييف بمساعدات عسكرية متنوعة.

وتنوعت المساعدات بين الدبابات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة، وهو ما طالبت به كييف منذ بداية العام الجاري.

وإلى جانب المساعدات الغربية، تسعى كييف للاعتماد على نفسها وتعزيز إنتاجها من الأسلحة والذخيرة.