مطلوب منذ 26 عاماً.. من هو إياد الحسني الذي اغتالته إسرائيل؟

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن "الحسني هو أحد القادة البارزين في (سرايا القدس) الذراع العسكرية لـ(الجهاد الإسلامي)، ومطلوب لإسرائيل منذ أكثر من 26 عاماً، وكان مسؤولاً عن سلسلة من الهجمات الأخرى في الانتفاضة الثانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داني هجري إن "الحسني اليوم أكبر شخصية في الجناح العسكري لحركة (الجهاد الإسلامي) في قطاع غزة"

وأوضح موقع "والا" العبري أن "الحسني هو سادس مسؤول عسكري يتم اغتياله منذ بداية عملية السهم الواقي ضد منظمة (الجهاد الإسلامي) في غزة".