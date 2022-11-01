أوكرانيا تطلب رسميا المشاركة بدل إيران في كأس العالم

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني أصدرت بيانًا، يوم الإثنين، جاء فيه: "مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول المظاهر المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي يمكن أن تنتهك مبادئ ومعايير ميثاق الفيفا".

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22.31 بشأن فرض عقوبات على إيران، والتورط المزعوم لإيران في العدوان العسكري لروسيا على أوكرانيا، نناشد الفيفا باقتراح للنظر في استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم لكرة القدم 2022".

ويأتي هذا النداء بعد أيام فقط من دعوة سيرجي بالكين الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك لإقصاء إيران واستبدالها بأوكرانيا في بطولة هذا العام.