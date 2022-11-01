أوكرانيا تطلب رسميا المشاركة بدل إيران في كأس العالم
طلب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم من الاتحاد الدولي (الفيفا) طرد إيران من كأس العالم في قطر؛ وذلك بداعي مساندتها روسيا في حربها على كييف.
واتهمت أوكرانيا إيران بتزويد روسيا بالأسلحة للمساعدة في غزوها المستمر لأوكرانيا، وخرق المادتين 3 و4 من قوانين الفيفا بشأن حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني أصدرت بيانًا، يوم الإثنين، جاء فيه: "مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول المظاهر المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي يمكن أن تنتهك مبادئ ومعايير ميثاق الفيفا".
وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22.31 بشأن فرض عقوبات على إيران، والتورط المزعوم لإيران في العدوان العسكري لروسيا على أوكرانيا، نناشد الفيفا باقتراح للنظر في استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم لكرة القدم 2022".
ويأتي هذا النداء بعد أيام فقط من دعوة سيرجي بالكين الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك لإقصاء إيران واستبدالها بأوكرانيا في بطولة هذا العام.
وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف بطائرات بدون طيار من طراز "كاميكازي"' إيرانية الصنع نشرها الجيش الروسي في وقت سابق من هذا الشهر.
وزعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن سبع طائرات مسيرة قد أُسقطت، بينما قالت الولايات المتحدة إن إيران نشرت خبراء عسكريين في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
وأضاف بالكين في رده على هجمات الطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر": "بينما ستستمتع القيادة الإيرانية بمشاهدة منتخبها الوطني في كأس العالم، فإن الأوكرانيين سيقتلون بطائرات بدون طيار إيرانية وصواريخ إيرانية. ما يقرب من 250 من هذه الطائرات بدون طيار هاجمت بالفعل مدنًا هادئة في أوكرانيا. تم إنتاج كل واحدة من هذه الطائرات وتسليمها من قبل السلطات الإيرانية.
وأتم: "قام العسكريون الإيرانيون بتدريب وإدارة عمليات إطلاق الطائرات بدون طيار التي دمرت المنازل والمتاحف والجامعات والمكاتب والملاعب الرياضية، والأهم من ذلك، قتل الأوكرانيين، بمن فيهم الأطفال - الأطفال الذين حلموا أيضًا برؤية فريقهم الوطني في كأس العالم".
ودعا شاختار الفيفا والمجتمع الدولي بأسره إلى منع المنتخب الإيراني على الفور من اللعب في كأس العالم؛ بسبب مشاركة البلاد المباشرة في الهجمات على الأوكرانيين.
وأشار شاختار إلى أن المكان الشاغر باستبعاد إيران يجب أن يشغله المنتخب الأوكراني.
وتصدرت إيران مجموعتها في التصفيات الآسيوية لتتأهل إلى قطر بسهولة نسبية، بينما خسرت أوكرانيا على يد ويلز في المباراة الفاصلة من الدور النهائي للتصفيات الأوروبية في يونيو/حزيران.
ومن المقرر أن تواجه إيران إنجلترا في مباراتها الافتتاحية لكأس العالم يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن تواجه ويلز منتخب الولايات المتحدة في المجموعة الثانية.