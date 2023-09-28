مرسوم رئاسي ينهي أي وجود لـ "جمهورية قرة باغ" الانفصالية

قضى مرسوم صادر باسم صاموئيل شاهرمنيان، "رئيس جمهورية قرة باغ"، المعروفة أيضًا باسم "جمهورية أرتساخ، اليوم الخميس، بحل كافة المؤسسات الحكومية وانتهاء أي وجود لجمهورية ناغورني قرة باغ، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2024.

وجاء في نص المرسوم الذي اطلعت "إرم نيوز" عليه، أنه "تم اتخاذ قرار حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لها إداريًّا حتى 1 كانون الثاني/يناير 2024، حيث ينتهي وجود جمهورية ناغورني قرة باغ -أرتساخ بعد هذا التاريخ".

وبرر شاهرمنيان هذا القرار في المرسوم الذي أصدره بأنه يأتي "استنادًا إلى أولوية ضمان الأمن والمصالح الحيوية لشعب قرة باغ، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية مع ممثلي جمهورية أذربيجان بشأن التحرك الحر والطوعي ودون عوائق لسكان قرة باغ، واسترشادًا بالمادة الـ 93 من الدستور".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قوله اليوم الخميس، إنه لن يتبقى أي أرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ في غضون أيام.