"معاريف": الاتحاد الأوروبي نجح بتحييد سلاح نتنياهو السري

وذكرت الصحيفة أن أنظار إسرائيل تتجه صوب رئيس وزراء المجر الذي سيشارك في القمة، لترى إذا ما كان سينضم للدول الأوروبية التي تمارس ضغوطًا على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتعتزم زيادة ضغوطها الدبلوماسية.

وقدرت أنه في حال تأييد المجر لقرارات الاتحاد بشأن الهدنة، بعد دعمها لقرار العقوبات على المستوطنين، فإن الحديث سيعني تحولات جوهرية في سياسات بودابست تجاه إسرائيل.

ولفتت إلى منظومة علاقات قوية للغاية جمعت بين أوربان وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كذلك على المستوى الشخصي والأيديولوجي، وقالت إن الاثنين ينتميان لليمين، ويعدَّان من الزعماء اليمنيين الأبرز في العالم الغربي.

تسونامي سياسي

وتابعت أن نتنياهو وظَّف علاقته مع أوربان طوال سنوات؛ من أجل صد قرارات الاتحاد الأوربي المعارضة لإسرائيل، وكان قد طالبه في اجتماعات مغلقة بممارسة ضغوط والتأثير على قرارات دول الاتحاد.

وفي أعقاب هجوم حماس، في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، زار وزير خارجية المجر إسرائيل للإعراب عن تضامنه معها، كما زارتها الرئيسة المجرية المستقيلة، كاتالين نوفاك، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأعربت عن تضامنها مع تل أبيب.

وختمت الصحيفة بأنه على الرغم من عدم نهاية "شهر العسل" بعد بين بودابست وتل أبيب، إلا أن هناك إشارات تحذيرية قوية وصلت حكومة نتنياهو، حيث زادت حدة لهدة الحديث بالمجر خلال الأيام الأخيرة، وبدأت بوادر مماطلة في تطوير التعاون العسكري بين البلدين، مشيرة إلى أن خسارة تأييد أوربان تدل على "تسونامي سياسي" سيضرب إسرائيل.