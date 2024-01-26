موسكو وكييف تتقاذفان الاتهامات في مجلس الأمن عن تحطم طائرة الأسرى

تقاذفت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، عن تحطّم طائرة عسكريّة روسيّة تحمل جنودا أوكرانيين أسرى إلى كييف في صفقة تبادل، قرب الحدود الأوكرانيّة في اليوم السابق.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الذي طلبت بلاده عقد الاجتماع الطارئ، إنّ "كلّ المعلومات الموجودة في حوزتنا اليوم تظهر أنّنا نتعامل مع جريمة مدبّرة ومدروسة".

وفتحت روسيا تحقيقا بشبهة "الإرهاب" غداة تحطّم الطائرة، بعدما اتَّهَمت كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تقلّ، بحسب السلطات الروسيّة، 65 جنديًا أوكرانيًا كان مُرتقبا أن تتمّ مبادلتهم بأسرى روس.