روسيا تعلن إسقاط 97 مسيّرة أوكرانية في يوم واحد

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 97 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 97 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق مستوطنات فيليكي فيسيلوك في منطقة خاركيف وغوليكوفو وبيلوغوروفكو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك ونوفو وأوتشيريتوفاتوي، وتشيستوبولي في منطقة زابوروجي".

وأفادت الوزارة بأنه "منذ بداية العملية الخاصة، أسقطت القوات الروسية 568 طائرة عسكرية أوكرانية، و265 طائرة هليكوبتر و11775 مركبة جوية بدون طيار، ودمرت 462 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و14904 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1216 مركبة قتالية مع أنظمة إطلاق صواريخ متعددة و7963 مدفعا ميدانيا ومدفعية هاون، و18230 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".