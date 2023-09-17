الطقس السيئ عدو أوكرانيا القادم في ساحة المعركة

سلّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها الضوء على التحديات التي ستواجهها القوات الأوكرانية، على جبهات القتال خلال الأشهر المقبلة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة، حيث يكافح الجنود الأوكرانيون من أجل إحراز تقدم ضد القوات الروسية المتحصنة، لكن عامل الطقس سيكون العدو القادم لهذه القوات.

ورأت الصحيفة أن الأمطار الغزيرة والبرد القارس وخصوصا في مناطق مثل مدينة باخموت الشرقية والتي تشهد درجات حرارة شديدة البرودة خلال الأشهر المقبلة، ستؤدي إلى إعاقة فرصة أوكرانيا في استغلال أي تقدم في نهاية المطاف.

وقالت: "بينما اعتاد الروس والأوكرانيون على أجواء البرد القارس؛ ما يعني أن قواتهما البرية لن تتخلى عن ساحة المعركة في أي وقت قريب، إلا أن الأمطار الغزيرة والثلوج سيعيقان حركة الجنود ويعقدان سير العمليات العسكرية الأساسية بدءا من تحميل قذائف المدفعية وحتى الضغط على الزناد".