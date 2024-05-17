"نيويورك تايمز": الناتو يعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية، الأمر الذي قد يجر الولايات المتحدة وأوروبا بشكل مباشر أكثر إلى الحرب.

وطلب المسؤولون الأوكرانيون من نظرائهم الأمريكيين و"الناتو" المساعدة في تدريب 150 ألف مجند جديد بالقرب من خط المواجهة من أجل نشرهم بشكل أسرع".

وبينت الصحيفة أن الولايات المتحدة رفضت في البداية، إلا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، يعتقد أن نشر "الناتو" للمدربين أمر لا مفر منه.

وأشار إلى أن إرسال مدربي "الناتو" يمكن أن يعرّض للخطر ويحول الموارد الحيوية عن حماية البنية التحتية الأوكرانية.