وقالت متحدثة باسم الوزارة إن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق تيليغرام: "أصبحت الحقيقة واقعًا. غذت واشنطن وحلف شمال الأطلسي خلية إرهابية دولية أخرى، وهي نظام الحكم في كييف".

وقالت إنها "مسؤولية الولايات المتحدة وبريطانيا مباشرة"، لكنها لم تقدم أدلة لتأييد الاتهام.

وأضافت: "نصلي من أجل زاخار".