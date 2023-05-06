إصابة كاتب روسي قومي بارز في انفجار سيارة
أصيب الكاتب الروسي القومي البارز زاخار بريليبين، اليوم السبت، في انفجار سيارة أنحت روسيا باللائمة فيه على أوكرانيا والغرب.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية قولها إن شخصًا لقي حتفه في الانفجار في منطقة نيزني نوفجورود الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.
وقالت متحدثة باسم الوزارة إن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق تيليغرام: "أصبحت الحقيقة واقعًا. غذت واشنطن وحلف شمال الأطلسي خلية إرهابية دولية أخرى، وهي نظام الحكم في كييف".
وقالت إنها "مسؤولية الولايات المتحدة وبريطانيا مباشرة"، لكنها لم تقدم أدلة لتأييد الاتهام.
وأضافت: "نصلي من أجل زاخار".
وقالت وكالة تاس إن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أحجم عن التعليق في ظل عدم وجود معلومات لدى المحققين.
وبريليبين روائي يشتهر بآرائه الداعمة لتصرفات روسيا في أوكرانيا، ويتجاوز عدد متابعيه على تيليغرام وموقعه الإلكتروني وقناته على موقع يوتيوب 300 ألف متابع.