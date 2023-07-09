رئيس أوزبكستان يجري انتخابات مبكرة سعياً لتمديد حكمه

تشهد أوزبكستان اليوم الأحد، انتخابات مبكرة، حيث يسعى رئيسها شوكت ميرضيائيف، إلى تمديد حكمه 7 أعوام إضافية، بعد أن عدل الدستور في 30 نيسان/أبريل لتغيير حد الولايات الرئاسية.

وأزال ميرضيائيف (65 عاما)، حد الفترات الرئاسية في الدستور، الذي كان قاصرا على فترتين، عبر استفتاء التعديلات الدستورية، الذي أعاد احتساب ولاياته من البداية.

كما مدد الولايات الرئاسية المقبلة 7 أعوام بدلاً من 5 أعوام، وبالتالي سيتاح له نظرياً الاستمرار في منصبه حتى عام 2037.