رئيس أوزبكستان يجري انتخابات مبكرة سعياً لتمديد حكمه
تشهد أوزبكستان اليوم الأحد، انتخابات مبكرة، حيث يسعى رئيسها شوكت ميرضيائيف، إلى تمديد حكمه 7 أعوام إضافية، بعد أن عدل الدستور في 30 نيسان/أبريل لتغيير حد الولايات الرئاسية.
وأزال ميرضيائيف (65 عاما)، حد الفترات الرئاسية في الدستور، الذي كان قاصرا على فترتين، عبر استفتاء التعديلات الدستورية، الذي أعاد احتساب ولاياته من البداية.
كما مدد الولايات الرئاسية المقبلة 7 أعوام بدلاً من 5 أعوام، وبالتالي سيتاح له نظرياً الاستمرار في منصبه حتى عام 2037.
وأخرج ميرضيائيف البلاد من عزلة شبه كاملة منذ أن تولى السلطة في 2016 بعد وفاة إسلام كريموف، الذي حكم البلاد منذ العهد السوفيتي وأبقاها منعزلة عن أغلب دول العالم.
لكن ليس هناك أحزاب معارضة قوية أو ساسة بارزون، ولم يسبق أن أجريت انتخابات اعتبرها مراقبون دوليون تنافسية.
وعلى غرار دول أخرى في وسط آسيا، تحاول أوزبكستان الحد من الأضرار الجانبية الواقعة عليها من العقوبات الغربية على روسيا، شريكتها التجارية التقليدية، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتراجع الروبل الروسي يعني أن طشقند تتوقع انخفاضا في تدفق العملات الأجنبية من قبل ملايين الأوزبك الذين يعملون في روسيا.
لكن سياسيا، تتمسك طشقند بالحياد وتدعو للسلام في أوكرانيا، وتعهدت بالالتزام بالعقوبات الغربية مع حفاظها في الوقت نفسه على صلات طبيعية مع موسكو.
ويتنافس مع ميرضيائيف على سدة الرئاسة 3 مرشحين عن حزب البيئة وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (عدالة).