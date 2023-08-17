تركيا.. القبض على "محتال" يقلّد صوت أردوغان باستخدام "الذكاء الصناعي"

تمكن جهاز المخابرات التركي من القبض على شخص حاول تقليد صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام الذكاء الصناعي، وذلك بهدف الاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين.



وذكرت قناة "تي آر تي" التركية نقلا عن جهاز المخابرات أن المتهم حاول تقليد صوت الرئيس أردوغان باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي، والاتصال برجال أعمال ومسؤولين كبار في الحكومة، بهدف الحصول على مكاسب مادية منهم.

واستطردت أن المتهم قام باستخدام أكثر من 10 خطوط هاتفية مختلفة ومرتبطة بأجانب في العملية، و بعد مراقبته وتحديد هويته ومكانه، تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه في وقت وجيز بفضل الجهود التي تبذلها وحدات الأمن السيبراني الخاصة بالمخابرات.

وأشار جهاز المخابرات إلى أهمية أن يكون المواطنون حذرين تجاه مثل هذه المحاولات، وأكد أنه سيتم تشديد التدابير لمكافحة هذا النوع من عمليات الاحتيال وتزييف الصوت والهويات.