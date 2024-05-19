رد مفاجئ من "ثلاثي الساحل" يجهض وساطة سنغالية من "إيكواس"

وأضاف الوزراء في بيان ختامي في نيامي السبت، "أنّ الوزراء ربحوا باعتماد ميثاق ليبتاكو غورما المنشئ لتحالف دول الساحل في 16 أيلول/ سبتمبر 2023، كما جددوا تأكيد التزامهم بتفعيل اتحاد تحالف دول الساحل".

وهذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه لوزراء خارجية دول الساحل، ويأتي ضمن الاستعدادات لعقد قمة رؤساء بلدان تحالف الساحل في الأيام القادمة.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

ورغم تراجع المجموعة عن قرار معاقبة الدول الثلاث، إلا أنهم رفضوا العودة إلى "إيكواس"، ما يعرض استثمارات الكتلة الإقليمية من بين قضايا أخرى لخسارة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أمريكي.

وانتهز قادة التكتل زيارة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى المنطقة لحثه على لعب دور الوسيط وحل النزاعات مع النيجر وبوركينافاسو ومالي.

وفي وقت سابق، قال فاي إنه يأمل، إلى جانب نيجيريا، التي ترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في إقناع الدول "بالعودة ومشاركة قيمنا الديمقراطية المشتركة وما نمثله".