روسيا تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس وتغليب السبل الدبلوماسية

دعت روسيا، اليوم الخميس، إيران وباكستان إلى اتباع أقصى درجات ضبط النفس، وحل المسائل الخلافية بين البلدين من خلال السبل الدبلوماسية، بحسب بيان للخارجية الروسية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نحن نراقب بقلق التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان".

وأضافت: "ندعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل الخلافية بالطرق السياسية والدبلوماسية فقط".

وتابعت: "نؤكد مرة أخرى على ضرورة القيام بكل ما يلزم لمكافحة الإرهاب خارج الأراضي السيادية بالاتفاق والتنسيق بين سلطات الدول المعنية".

وأعربت زاخاروفا عن أمل بلادها في أن تجد إيران وباكستان قريباً، طريقة لحل خلافاتهما بروح حسن الجوار، بما في ذلك، تلك المتعلقة بوقف التهديدات الإرهابية من كلا البلدين، مؤكدة استعداد روسيا للتعاون في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره".