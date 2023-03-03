على خلفية اصطدام قطارين.. غضب شعبي واشتباكات مع الشرطة في أثينا

اندلعت اشتباكات، اليوم الجمعة، بين الشرطة ومتظاهرين على خلفية حادث تصادم قطارين في اليونان في وقت سابق من الأسبوع تسبب في عشرات الوفيات.

وألقى شبان في وسط أثينا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع.