على خلفية اصطدام قطارين.. غضب شعبي واشتباكات مع الشرطة في أثينا
اندلعت اشتباكات، اليوم الجمعة، بين الشرطة ومتظاهرين على خلفية حادث تصادم قطارين في اليونان في وقت سابق من الأسبوع تسبب في عشرات الوفيات.
وألقى شبان في وسط أثينا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع.
التأخيرات في تحديث سكك الحديد تجد جذورها في المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع العام اليوناني
المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو
وكانت الحكومة اليونانية قد اعترفت، أمس الخميس، بما وصفته "نقاط ضعف مزمنة"، بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 47 شخصا على الأقل، مساء الثلاثاء، قرب لاريسا في وسط اليونان، فيما اعترف مدير المحطة بارتكاب "خطأ" أمام المحكمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو في مؤتمر صحفي، الخميس، إنّ "التأخيرات (في تحديث سكك الحديد) تجد جذورها في المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع العام اليوناني، خلال عقود من الضعف".