انفجارات في شبه جزيرة القرم.. وأنباء عن هجوم بطائرات مسيرة

قال سكان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إن انفجاراً وقع بالقرب من الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما قالت تقارير إن ناقلة ترفع علم روسيا تعرضت لأضرار.

وذكر مسؤولون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا، إن الانفجارات مرتبطة بهجوم طائرات مسيرة أوكرانية.

وتوقفت حركة المرور على الجسر في الصباح الباكر، وهو ثالث توقف من هذا النوع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

لكن مستشار حاكم القرم أوليغ كريوتشكوف ، نفى تعرض الجسر لهجوم. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كريوتشكوف قوله "مرة أخرى لم يكن هناك هجوم مباشر على جسر القرم ولم يكن هناك انفجار في المنطقة المجاورة مباشرة". فيما قالت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات وقعت في المنطقة.

وذكرت كل من التقارير الإخبارية الأوكرانية والمسؤولين الموالين لروسيا في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا أن طائرات بدون طيار أوكرانية هاجمت ناقلة نفط في مضيق كيرتش تحمل الاسم "إس.آي.جي" وترفع علما روسيا. وذكرت بعض التقارير أن الناقلة كانت تحمل زيت محركات إلى سوريا.

ونشر فلاديمير روجوف، وهو أحد المسؤولين المعينين من قبل روسيا في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، مقطعا صوتيا تطلب فيه الناقلة من زوارق القطر سحبها. وقال إنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع على بعد 32 ميلا بحريا من مضيق كيرتش.

وتعرض الجسر، الذي أكملته روسيا في عام 2018، لهجومين كبيرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 17 شهرا، وكان أحدث هجوم في الشهر الماضي. وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات بشكل غير مباشر فقط.